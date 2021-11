Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, face apel la accelerarea absorbției banilor europeni anul viitor in contextul in care tocmai a fost aprobata o creștere a bugetului european cu 479,4 milioane. In calitate de raportor alternativ al Grupului S&D…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura, Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, intervenția Uniunii Europene (UE) pentru a proteja dreptul la educație al copiilor din Romania in contextul in care aproximativ 40% dintre școli raman inchise din cauza pandemiei. “Pandemia…

- O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 304.200 doze, soseste luni in Romania. Potrivit CNCAV, vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat situația medicala dezastruoasa din Romania, in plenul Parlamentului European, și a solicitat Uniunii Europene sa intervina pentru a ajuta țara noastra in gestionarea crizei medicala. “Pandemia nu a trecut. Mai sunt multe state membre care intampina probleme…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat ridicarea vizelor pentru calatoriile romanilor in Statele Unite in cadrul dezbaterii privind viitorul relațiilor dintre UE și SUA, organizata in plenul Parlamentului European. Aceasta solicitare a fost inclusa și in cadrul rezoluției susținute de legislativul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a atras atenția președintei Comisiei Europene, in discursul sau din plenul Parlamentului European, ca Romania a lipsit din intervenția sa privind Starea Uniunii, deși instabilitatea politica și slaba guvernare genereaza efecte negative pentru romani și necesita o acțiune…