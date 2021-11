Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunța ca s-au obținut peste 479 de milioane de euro in plus in bugetul de anul viitor, care vor merge spre sanatate, IMM-uri, turism, educație, social și mediu. Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in echipa de negociatori a Parlamentului European, din calitatea…

- Cancerul reprezinta a doua cauza de deces, dupa afecțiunile cardiace. In 2020, in Uniunea Europeana s-au inregistrat 1,3 milioane decese cauzate de cancer, in timp ce alte 2,7 milioane de persoane au fost diagnosticate cu diverse forme de cancer. Previziunile sunt sumbre, daca nu luam masuri…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca ofera pana la cinci milioane de dolari pentru orice informatie care duce la capturarea lui Aureliano Guzman Loera, fratele celebrului traficant de droguri mexican ”El Chapo”. Conform agenției AFP, Aureliano Guzman Loera, fratele fostului lider al cartelului…

- Masca de protecție redevine obligatorie in spații deschise. Ordinul comun al ministrului sanatații și al ministrului afacerilor interne, care impune purtarea maștii in spații deschise, a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial. Ministrul sanatații și ministrul afacerilor interne au emis, marți,…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat ridicarea vizelor pentru calatoriile romanilor in Statele Unite in cadrul dezbaterii privind viitorul relațiilor dintre UE și SUA, organizata in plenul Parlamentului European. Aceasta solicitare a fost inclusa și in cadrul rezoluției susținute de legislativul…

- Masuri dure impotriva City Insurance, luate de ASF in cadrul Consiliului care a avut loc pe 16 septembrie. Pana anul trecut, vechea conducere nu a amendat niciodata serios aceasta societate. Nicu Marcu, actualul președinte ASF, a detaliat pentru DCNews ce și-a propus – aplicarea ferma a legii și stoparea…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a atras atenția președintei Comisiei Europene, in discursul sau din plenul Parlamentului European, ca Romania a lipsit din intervenția sa privind Starea Uniunii, deși instabilitatea politica și slaba guvernare genereaza efecte negative pentru romani și necesita o acțiune…

