- Fostul premier Mihai Tudose a criticat joi Guvernul PNL, acuzandu-l de proasta gestionare a pandemiei. „Timp irosit, bani aruncati pe contracte dubioase, masuri contradictorii, parinti derutati, copii lipsit de educatie - pe scur un faliment istoric”, noteaza Tudose.

- "Marele dezastru liberal: "Generația pierduta" in "Romania educata" Am votat azi in plenul Parlamentului European pentru masuri care sa elimine decalajul digital in educație, cu gandul la elevii romani afectați de catastrofala gestionare a funcționarii școlii romanești in pandemie. Conform…

- Europarlamentarul Mihai Tudose denunta "incompetenta manageriala" a echipei Orban-Anisie, din cauza careia Romania s-ar putea trezi cu o generatie pierduta. Fostul premier avertizeaza ca toate masurile benefice promovate in Parlamentul European pot ramane fara rezultat daca in tara nu se iau masuri.…

- Astfel, miniștrii responsabili cu educația și formarea profesionala din statele membre ale Uniunii Europene, țarile candidate la UE, țarile SEE și AELS, precum și reprezentanții partenerilor sociali europeni ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European s-au intalnit, informal, in cadrul evenimentului…

- „In cadrul discursului despre Starea Uniunii din plenul Parlamentului European, doamna Ursula von der Leyen a anuntat preluarea propunerii PSD si a Grupului nostru politic - S&D - cu privire la salariul minim european. Este un semnal incurajator privind noile politici sociale ale Comisiei Europene,…

- "Se impune igiena riguroasa a mainilor dar multe școli au toaletele in curte sau nu au dezinfectanți", spune social-democratul, care subliniaza și faptul ca multe familii care au dificultați sa le asigure copiilor hrana necesara nu-și vor putea permite sa le cumpere acestora maștile zilnice, daca…

- Pe pagina oficiala a Partidului Social Democrat de pe o rețea sociala a aparut o postare prin care ”puterea liberala condusa de un fost profesor” este acuzata ca ”și-a dat ieri corigența la Educație, aratand țarii ca nu știe nimic”.

- Reprezentanții Guvernului vorbesc tot mai des despre scenariul invațamantului hibrid, in care o parte dintre elevi vor merge la școala, iar alții vor invața online, prin rotație. Dar subiectul este de interes pentru intreaga Uniune Europeana, iar la Bruxelles se pregatesc strategii pentru educație…