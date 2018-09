Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu a declarat duminica, la Craiova, ca pe 27 septembrie Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunerea sa, despre ce s-a intamplat in

- Viorica Dancila anunța ca va merge in Parlamentul European, pentru a da explicații despre violențele de la protestul Diasporei dar considera ca ancheta trebuie sa stabileasca adevarul. In plus, prim-ministrul spune ca va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre eventualele…

- Premierul Viorica Dancila susține ca nu a avut inca o discuție cu președintele Comisiei Europene, insa il va ruga pe Jean-Claude Juncker sa lase rezultatele anchetelor privind protestul sa arate adevarul despre protestul din 10 august. Precizarea vine in contextul in care premierul a trimis, in august,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca inca nu a vorbit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si ca urmeaza sa discute cu acesta, dar “ideea nu este de a scuza pe cineva”, in cazul violentelor de la protestul din 10 august, ci de a-i comunica sa fie asteptate rezultatele…

- Comisia pentru libertați civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului European a votat joi in favoarea liberalizarii vizelor pentru Kosovo, dupa ce Comisia Europeana a afirmat in luna iulie ca statul a indeplinit ultimele doua condiții in acest sens, relateaza Balkan Insight, potrivit…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, fapt confirmat vineri de Executivul comunitar. ‘Putem confirma ca scrisoarea a fost primita si ca un raspuns va veni in…

- "Guvernul Romaniei a aprobat in cadrul sedintei de marti, 24 iulie 2018, nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Nota face parte din categoria documentelor programatice prin intermediul carora Ministerul Afacerilor…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a discutat, joi la Bruxelles, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre MCV si despre riscurile pentru democratie si incalcarile drepturilor cetatenilor prin protocoalele SRI si institutii din Justitie.