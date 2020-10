Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” din Timisoara a primit o a doua transa din antiviralul Remdesivir, din alocarea europeana destinata Romaniei, in ultimele luni.

- Cu peste 2.500 de cazuri active in județ și cu toate spitalele menite gestionarii pandemiei COVID-19 pline, la Iași s-a luat o decizia transformarii celui mai mare spital județean din Moldova, Spitalul de Urgența ”Sfantul Spiridon” - in unitate suport COVID. Acesta va avea 65 de paturi intr-o corp separat…

- Miercuri, 498 de pacienți critici cu coronavirus erau internați in secțiile de terapie intensiva. In luna iulie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spunea ca in Romania sunt circa 2.000 de paturi la terapie intensiva, dintre care 840 sunt complet utilate. In prezent, nu avem date publice despre procentul…

- "Daca respectam sau avem o minima responsabilitate, cred ca nu ar trebui sa fie nicio problema. De aceea, eu indemn oamenii sa mearga la vot. Trebuie insa respectate cateva reguli, respectiv sa nu piarda prea mult timp acolo si obligatoriu sa fie cu masca, chiar daca se intalnesc in afara sectiei…

- Cladirea Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a fost iluminata in portocaliu pentru a marca Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului. Culoarea a fost desemnata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru a sublinia importanta acestei zile.”Pandemia de COVID-19 a aratat…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a anunțat finalizarea amenajarii unui centru de imagistica tip RMN, spațiul fiind gandit in așa fel incat sa fie cat mai placut celor mici. „Ce ne dorim toți pentru micuții pe care ii avem? Cu siguranța in primul rand sanatate!…

- In cursul zilei de marți, 18 august, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a efectuat o vizita de lucru atat la Spitalul suport COVID-19 (TBC), cat și la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate medicala inclusa in lista spitalelor de prima linie in lupta impotriva noului coronavirus.…

Potrivit medicului Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeș " Timișoara, o regula ... „Spitalul este in permanența plin"