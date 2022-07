Europarlamentarul Maria Grapini: 'Principalele obstacole ale mediului de afaceri, cauzate de conflictul militar din Ucraina'

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto francez Renault a raportat marti o scadere de aproape 30% a numarului de vehicule vandute in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, dupa oprirea activitatilor pe piata din Rusia, a doua mare piata a sa, in contextul invaziei din Ucraina, transmite…

- Piata de capital din Romania a recuperat integral, la finalul primului semestru, scaderile cauzate de razboiul din Ucraina, insa celelalte riscuri externe sunt prezente in continuare si pot influenta semnificativ activitatea din pietele de capital, potrivit Raportului pe luna iunie al Bursei de la…

- Piața berii din Romania a inregistrat o scadere de 10% in primele patru luni din 2022 in comparație cu aceeași perioada a anului anterior. Berarii spun ca afacerile au fost afectate de pandemie, de inflație și de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Australia va furniza Ucrainei 34 de vehicule blindate suplimentare și va interzice importurile de aur rusesc, a declarat duminica, la Kiev, premierul australian Anthony Albanese. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul ministru al Mediului de Afaceri, Ilan Laufer, face predicții milimetrice privind data la care se va incheia razboiul din Ucraina. Laufer spune ca inflația va scadea abia de anul viitor și ca e de așteptat ca prețul carburantului sa sara de zece lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu președintele Consiliului European, Charles Michel, iar pe agenda figureaza sprijin financiar și umanitar pentru Ucraina, dar și criza energetica sau alimentara din Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șeful direcției de informații a Ministerului Apararii Ucrainei, Kyrylo Budanov, a declarat intr-un interviu pentru presa ucraineana ca in opinia sa liderul rus Vladimir Putin va avea sfarșitul dictatorilor care au fost uciși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a promis presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, un ajutor militar suplimentar pentru a sprijini Ucraina in fata agresiunii ruse, scrie dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…