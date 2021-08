Sa iți aperi un drept doar prin presiunea strazii nu mai inseamna democrație, susține europarlamentarul Maria Grapini, care și-a exprimat temerea ca se va ajunge la dictatura. Aceasta a cerut Comisiei Europene sa puna capat abuzurilor din statele membre care vor sa impuna, prin diverse metode, obligativitatea vaccinarii. Tot mai multe state europene anunța restricții […] The post Europarlamentarul Maria Grapini: ”Ma tem ca ajungem in dictatura!” first appeared on Ziarul National .