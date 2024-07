Europarlamentarul independent Nicu Stefanuta a fost ales marti, in primul tur, vicepresedinte al Parlamentului European, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Votat saptamana trecuta drept candidatul grupului Verzilor pentru rolul de vicepresedinte al Executivului comunitar, Stefanuta a primit in plen 347 voturi, potrivit unui comunicat de presa al europarlamentarului. „Este o onoare pentru mine sa devin astazi Vicepresedinte al Parlamentului European, dar si o mare responsabilitate. Imi propun sa aduc Parlamentul mai aproape de oameni, in special de tineri. Criza sociala, inegalitatea,…