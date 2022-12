Stiri pe aceeasi tema

- Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a votat, joi, impotriva aderarii țarii noastre la spațiul de libera circulație, transmite Antena 3 CNN. Au fost inregistrate 25 de voturi in favoarea Romaniei și doua voturi impotriva, din partea Austriei și Olandei.Negocierile…

- Miniștrii statelor membre Schengen fac joi, in ședința Consiliului JAI in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, front comun pentru Romania, dupa ce Austria a propus amanarea extinderii spațiului Schengen, au declarat surse participante la ședința pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Fii la curent…

- Andrei Caramitru crede ca pozitia Austriei cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta un adevarat santaj economic și ca profiturile OMV se fac la Petrom, iar cele ale ERSTE la BCR, pe baza consumatorilor romani.Pe parcursul interviului, Libertatea l-a intrebat pe Andrei Caramitru…

- Astazi ar trebui sa se voteze daca Romania, Bulgaria și Croația vor fi acceptate ca membri ai spațiului Schengen. Cel mai probabil, Romania și Bulgaria nu vor fi acceptate. Ne punem intrebarea: va fi un refuz stupid sau calculat? De ce nu se dorește intrarea Romaniei in Schengen, avand in vedere ca…

- Autoritație romane vor solicita un vot pe aderarea la spatiul Schengen in cadrul Consiliul JAI de joi. Folosim toate canalele. La acest moment ne susțin toate statele membre, inclusiv Suedia și Olanda, cu excepția Austriei. In ceea ce privește Austria, am avut intalniri la nivelurle cele mai inalte.…

- Cu o zi inainte de Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) de la Bruxelles, premierul Ciuca a ieșit in fața presei anunțand ca Romania va cere joi un vot privind aderarea la Schengen. „La acest moment, toate statele membre ne sustin in avansarea aderarii, inclusiv Olanda si Suedia, cu exceptia Austriei.…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a calificat drept cinic refuzul unor parteneri din UE de a primi tara sa in spatiul Schengen, in timp ce ministrul bulgar de interne a respins acuzatiile Austriei si Olandei conform carora Bulgaria nu ia suficiente masuri pentru a stavili valul de migranti ilegali,…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…