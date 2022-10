Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 28 octombrie, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre intrarea Romaniei in spatiul Schengen si ca vor mai avea loc negocieri cu oficialii olandezi pentru ca aceștia sa se „convinga” de faptul ca Romania indeplineste…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus joi din nou ca raportul de evaluare privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen este „pozitiv”, deși a admis ca nu l-a citit deoarece nu a fost facut public. „Raportul nu a fost public. Ce stiu e din datele membrilor care au participat la analiza raportului, ca…

- Expertii Comisiei Europene si ai tarilor membre ale Uniunii vor prezenta, astazi, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare din Romania si Bulgaria. Raportul este unul pozitiv pentru Romania – au declarat surse guvernamentale. Olanda nu…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca adoptarea de catre Parlamentul de la Haga a unei rezolutii care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen "nu ingrijoreaza deloc", el aratand ca tara noastra a

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat intr-un interviu pentru Bloomberg ca se asteapta ca Romania sa adere la Schengen in acest an si ca Bruxelles-ul va renunta la Mecanismul de Cooperare si de Verificare (MCV) pentru tara noastra.