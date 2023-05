Europarlamentarul Dragoș Benea a donat sânge “Am donat sange, in aceasta dimineața, la Onesti, in cadrul campaniei naționale “Avem acelasi sange!”, derulata de postul TV Digi24 – este prima mea #donare de sange, prilej cu care am aflat ca sunt donator universal (grupa sanguina 0 negativ poate dona tuturor), dar nu pot primi sange decat de la cei care au aceeasi […] Articolul Europarlamentarul Dragoș Benea a donat sange apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

