- Ziarul Unirea In județul Alba vor putea fi realizate investiții de peste jumatate de milliard euro: S-a lansat planul național de recuperare și reziliența in valoare de peste 30 miliarde euro Ministerul Fondurilor Europene a lansat in consultare publica Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR),…

- Planul Național de Redresare și Reziliența anunțat de PNL rateaza grav susținerea domeniilor vitale: sanatate, educație, economie. Romania, in virtutea acestui plan PNL-ist, NU va rezolva nimic din marile sale probleme, NU va progresa, oamenii NU o vor duce mai bine! Zecile de miliarde de euro vor fi…

- PNL Dambovița a susținut o conferința de presa in cadrul careia s-a prezentat pe domenii ce prevede Planul Național de Redresare și Reziliența. Au participat: Gabriel Plaiașu, dr.Lavinia Ionescu,Virgil Guran și prof.Ion Sorin, toți candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Dr.…

- Romania trebuie sa inceteze sa mai aiba salarii mici drept principal atu in atragerea de investitii, iar singura noastra sansa la un viitor mai bun este reforma reala a Educatiei si Sanatatii, a declarat, joi, la evenimentul de prezentare a Planului National de Redresare si Rezilienta, Dragos Petrescu,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca Planul National de Redresare si Rezilienta, lansat joi, porneste de la un angajament al actualului Guvern, "Dezvoltam Romania cu fonduri europene", dar si ca asteptarile romanilor sunt foarte mari in ceea ce priveste infrastructura de transporturi.…

- Noul Președinte al Asociației Orașelor din Romania este dl Adrian Ovidiu TEBAN, primar al orașului Cugir (județul Alba) care alaturi de dl Daniel Gheorghe Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea) in calitate de prim-vicepreședinte și dl Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, secretar…

- Planul National de Redresare si Rezilienta va fi prezentat public joi de catre Guvern. „Este un plan amplu si vom avea peste 30 de miliarde de euro din fonduri europene pentru a finanta masurile din acest plan. Este o masura foarte larga care se refera si la reforme, si la masuri de infrastructura si…

- Aproape un milion de copii nu au avut acces la educație în ultimele luni, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare. Unul din trei elevi din România nu a avut acces la școala online în ultimele luni, potrivit Edupedu.…