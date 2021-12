Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Terhes anunta ca a fost sanctionat cu taierea a 7 zile de diurna pentru refuzul de a prezenta certificatul verde la intrarea in Parlamentul European si ca va ataca sanctiunea.

- Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (S&D), a doua forta politica din Parlamentul European, a renuntat marti sa mai prezinte un candidat la presedintia institutiei, deschizand calea maltezei Roberta Metsola (PPE, dreapta) pentru a-i urma actualului presedinte, social-democratul…

- Ursula von der Leyen a indemnat Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, sa se sezizeze si sa adopte rapid aceasta initiativa legislativa ”depusa azi (marti)”. Migrantii care au sosit in ultimele saptamani in Belarus, majoritatea originari din Orientul Mijlociu, ”sunt inselati…

- Mandatul social-democratului David Sassoli se apropie de final, prin urmare, mai mulți eurodeputați și-au aratat interesul pentru funcție, printre care și malteza Roberta Metsola, scrie Agerpres. Roberta Metsola este o eurodeputata malteza care a fost prima oara aleasa in Parlamentul European in 2013,…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Parlamentul European a acordat miercuri Premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gândire opozantului rus Alexei Navalnîi, aflat acum în închisoare. Premiul Saharov acordat miercuri lui Navalnîi recompenseaza toți rușii care lupta pentru „adevar”,…

- Premierul Janez Jansa a provocat un scandal uriaș in UE, dupa ce a postat un mesaj controversat pe contul sau de Twitter. Oficialul a postat o imagine in care miluardarul George Soros apare alaturi de mai mulți europarlamentari. In comentariul sau, premierul sloven a susținut ca „sunt marionetele lui…

- Dupa mai multe atacuri pe Twitter care au vizat membri ai Parlamentului European, presedintele forului de la Bruxelles, David Sassoli, l-a admonestat joi pe primul-ministru sloven Janez Jansa, informeaza vineri dpa, citat de Agerpres. "Atacurile asupra membrilor acestei institutii sunt si atacuri…