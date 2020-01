Europarlamentarul Corina Creţu: România va pierde foarte mulţi bani din fondurile alocate pentru infrastructură Europarlamentarul Pro Romania Corina Cretu atrage atentia ca Romania va pierde o mare parte din fondurile pentru infrastructura alocate din bugetul Uniunii Europene.



Cretu a declarat vineri ca Romaniei i-au fost alocati zece miliarde de euro pentru infrastructura, insa rata de absorbtie la finalul anului 2019 a fost de doar 31%.



"Practic, se vor pierde foarte multi bani pe anul acesta, ceea ce nu ne va ajuta deloc in negocierile pentru banii pe exercitiul financiar viitor, avand in vedere ca nu putem cheltui banii care s-au alocat pe anul acesta. Proiecte nu exista depuse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

