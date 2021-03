Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Rugby anunta, pe site-ul sau oficial , ca a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene documentele pentru obtinerea unor fonduri de 18 milioane de euro in vederea construirii de baze sportive in perioada 2021-2025. Bazele sportive propuse prin interventie vor a fi…

- Federatia Romana de Rugby anunta, pe site-ul sau oficial, ca a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene documentele pentru obtinerea unor fonduri de 18 milioane de euro in vederea construirii de baze sportive in perioada 2021-2025. Bazele sportive propuse prin interventie…

- Federatia Romana de Rugby anunta, pe site-ul sau oficial, ca a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene documentele pentru obtinerea unor fonduri de 18 milioane de euro in vederea construirii de baze sportive in perioada 2021-2025. Bazele sportive propuse prin interventie vor a fi…

- Peste 100 de persoane din judetul Botosani s-au vaccinat impotriva virusului COVID-19 in centre de imunizare din judetele invecinate, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, cele mai multe dintre aceste…

- Barbatul a fost depistat la accesul in Judecatoria Iași, cu ocazia controlului tehnic, iar inainte de efectuarea controlului corporal și al bagajului, persoana in cauza a fost intrebata daca are obiecte interzise, jandarmul menționand in acest sens ca exemplu cuțit sau spray iritant-lacrimogen. Dupa…

- Pentru etapa a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 in județul Iași s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ pana in acest moment 17.201 locuri pana pe 31 ianuarie 2021. Avand in vedere ca in data de 18 ianuarie incepe procedura de vaccinare in cele 17 centre de vaccinare din județul…

- Prima etapa de vaccinare impotriva raspandirii COVID-19 inseamna imunizarea personalului medical din cele 23 de centre de vaccinare din sistemul medical public și privat stabilite anterior in județul Iași, precum și personalul care deservește activitați critice (de la aparare, ordine publica, transporturi,…

- Jandarmii vor acționa, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, protecția obiectivelor aflate in responsabilitate, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2. Se continua activitațile…