Europarlamentarul Claudiu Manda, trimis în judecată de DNA Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție fiind acuzat de savarșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autoritații ca persoana cu funcție de conducere intr-un partid. De asemenea, in același dosar a fost trimis in judecata și Simcelescu Marius-Nicolae, la data faptei directorul Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Dolj, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul. Ce fapte ar fi comis soțul Olguței Vasilescu Conform DNA, Claudiu Manda, in calitate de președinte al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

