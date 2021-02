Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea imunitatii lui Carles Puigdemont si a altor doi eurodeputati separatisti catalani a fost votata marti de Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European si va fi supusa sesiunii plenare din martie, au facut cunoscut surse parlamentare, noteaza AFP. Motiunile care solicita…

- Parlamentul European vrea sanctiuni impotriva regimului Putin si conditionarea relatiei Uniunii cu Rusia de o schimbare de politica in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului. Cei mai multi europarlamentari au catalogat drept o rusine vizita Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica…

- ”Sunt nevinovat iar aceasta este o sentința nedreapta data intr-un dosar bazat in totalitate pe doua denunțuri neintemeiate date sub presiune de doi inculpați arestați care, ulterior denunțurilor, au fost eliberați.Toata povestea s-a creionat in jurul acțiunilor sociale organizate pe langa biserici…

- Organizația Mondiala a Sanatații a schimbat in secțiunea detinata Covid-19 de pe site-ul oficial definiția valabila de generații a „imunitații de turma”. Acum, OMS susține ca imunitatea de turma este ”un concept folosit in vaccinare”. In luna iunie, definiția era urmatoarea . ”Imunitatea de turma este…

- Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, s-a aratat nemultumit, duminica, la slujba de Sfantul Nicolae, ca oamenii au fost nevoiti sa astepte afara, in frig, desi „catedrala poate cuprinde o mare multime de credinciosi, respectand intru totul distanta”. El a vorbit si despre „atacurile” impotriva…

- Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, s-a aratat nemultumit, duminica, la slujba de Sfantul Nicolae, ca oamenii au fost nevoiti sa astepte afara, in frig, desi „catedrala poate cuprinde o mare multime de credinciosi, respectand intru totul distanta”. El a vorbit si despre „atacurile” impotriva…

- USR PLUS anunta ca presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, raportorul pentru Republica Moldova, Dragos Tudorache, precum si ceilalti eurodeputati ai aliantei vor pune pe agenda institutiilor europene situatia din Republica Moldova. "Alianta USR PLUS considera ca tentativa…

- – Libertatea mass-media in Europa s-a deteriorat. Eurodeputații deplang hartuirea jurnaliștilor și atacurile impotriva lor, in special din partea politicienilor . – Comisia Europeana trebuie sa evalueze in mod regulat nivelul de interferenta al guvernelor și transparența structurilor de proprietate…