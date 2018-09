Europarlamentarii au votat miercuri in favoarea extrem de sensibilei reforme in domeniul drepturilor de autor, obiectul unei batalii fara precedent intre artisti si editori de presa pe de o parte, si gigantii din digital si activisti pentru libertate pe internet pe de alta parte, informeaza AFP.



Reuniti in plen la Strasbourg, europarlamentarii au aprobat noua versiune a textului respins la 5 iulie, care a creat un nou "drept conex" pentru editorii de presa.



Dintre cei 703 de europarlamentari prezenti, 438 au votat in favoarea textului, 226 impotriva lui si 39 s-au abtinut.

…