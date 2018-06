Europarlamentarii au adoptat reguli comune de securitate pentru drone

Deputatii europeni au adoptat marti la Strasbourg reguli comune de securitate in Uniunea Europeana pentru drone, domeniu in prezent reglementat diferit la nivelul fiecarei tari, transmite AFP. Prin acest text adoptat cu 558 de voturi pentru si 71 impotriva, Parlamentul vrea "sa garanteze un nivel comun de securitate si sa dea operatorilor si producatorilor previzibilitatea necesara dezvoltarii produselor si serviciilor". "Dronele ar trebui proiectate astfel incat sa poata fi utilizate fara a pune in pericol cetatenii. In functie de riscul legat, de exemplu, de greutatea dronei sau de zona de operare,…