Clipe de panica in Franța și Elveția! Au fost evacuate de urgența aeroporturile din Strasbourg și din Basel. Rareș Bogdan spune ca au fost evacuați de urgența din aeroport și zeci de parlamentari se intorc la sediu cu autobuzele. In urma cu doua ore s-a terminat sesiunea plenara a Parlamentului European, iar pe Aeroportul din Strasbourg se aflau, la momentul emiterii alertei cu bomba, foarte mulți europarlamentari, inclusiv europarlamentari romani. La momentul transmiterii acestei știri, europarlamentarii sunt transportați de urgența inapoi in sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Ar…