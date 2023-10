Republica Moldova a facut pași importanți in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de europarlamentari, in cadrul sesiunii plenare, care are loc in Strasbourg. Astfel, ieri seara au fost discutate cele mai recente progrese ale țarii noastre, iar joi urmeaza sa fie votata o rezoluție, privind inceperea negocierilor de aderare a țarii noastre, la Uniunea European.