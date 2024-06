Stiri pe aceeasi tema

- Alianta electorala PSD-PNL a obtinut 48,70% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare, Alianta AUR 14,95%, iar Alianta Dreapta Unita 8,61%, conform datelor provizorii furnizate, luni seara, de Biroul Electoral Central. The post REZULTATE Vot la europarlamentare in 2024. Pe cine trimite Romania…

- Surpriza cu partidul Dianei Șoșoaca in diaspora: a depașit partidul lui Dacian Cioloș. Alianta PSD-PNL a obtinut un scor de 21,33% dupa numararea a peste 98,8 % dintre voturile exprimat in strainatate la alegerile europarlamentare, fiind urmata de Alianta Dreapta Unita – 16,3% si de AUR – 14,54%. Pe…

- In urma alegerilor europarlamentare de duminica, rezultatele parțiale arata ca alianța PSD-PNL a obținut cele mai multe mandate in Parlamentul European – 19. Surpriza vine insa de la partidul SOS al Danei Șoșoaca, care a obținut doua mandate. Romania are repartizate 33 de mandate in Parlamentul European.…

- Diana Șoșoaca intra in Parlamentul European. Partidul SOS a trecut de pragul de 5% la alegerile europarlamentare, cu ajutorul voturilor diasporei. Dupa numatoarea a 98 la suta din voturile valabil exprimate situația se prezinta astfel: Alianța PSD-PNL – 48,68% AUR – 14,93% Alianța Dreapta Unita (USR-PMP-Forța…

- Alianța PSD-PNL a obținut peste jumatate din voturi la alegerile europarlamentare 2024, conform rezultatelor din singurul EXIT-POLL din Romania realizat de Curs-Avangarde. Rezultatele difuzate duminica, la ora 22:00, arata astfel: PSD-PNL a obținut 54% din voturi, AUR 14%, Alianța Dreapta Unita, ADU…

- Primele rezultate la alegerile europarlamentare, potrivit exit-poll-ului realizat de Curs-Avangarde. PSD-PNL a obținut 54% din voturi, AUR 14%, Alianța Dreapta Unita, ADU 11% UDMR 5%, SOS Romania 3% , REPER 3%, PUSL 2%.

- Biroul Electoral Central a publicat pe site-ul institutiei listele de candidati la alegerile europarlamentare. Potrivit BEC, au fost inregistrate 15 formatiuni politice si sapte candidati independenti. Urmeaza perioada depunerii si solutionarii contestatiilor pentru ca pe 29 aprilie candidaturile pentru…

- Biroul Electoral Central a anuntat ca, in sedinta de duminica, a fost respins Protocolul de constituire a aliantei electorale Alianta Dreapta Unita USR – PMP – Forta Dreptei. USR, PMP si Forta Dreptei au depus sambata, la Biroul Electoral Central, protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita pentru…