- Romania va avea in acest mandat un numar de 33 eurodeputati din cei 720Parlamentul European rezultat in urma alegerilor europene din 6 9 iunie se reuneste marti in sesiune constitutiva, principalele puncte ale agendei fiind alegerea conducerii acestei institutii si supunerea la vot a propunerii ca Ursula…

- Parlamentul European recent ales se reunește saptamana viitoare intr-o sesiune plenara de constituire in care iși va alege președintele pentru urmatorii doi ani și jumatate, va decide cine sunt cei 14 vicepreședinți și cei cinci chestori și va hotari daca aproba sau nu un nou mandat al Ursulei von der…

- Premierul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, doreste sa astepte nominalizarea oficiala din partea Partidului Popular European (PPE), formatiune conservatoare din Parlamentul European, inainte de a lua o decizie cu privire la presedintia viitoarei Comisii Europene, relateaza dpa, informeaza Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa. Castigatorul…

- Jean-Claude Juncker, fost președinte al Comisiei Europene, a avertizat Partidul Popular European (PPE), din care și el face parte, sa nu se alieze cu partidele suveraniste si de extrema-dreapta in Parlamentul European ce va rezulta din alegerile din 9 iunie. El a facut declarația in contextul in care…

- Eurodeputatul german Markus Pieper a anuntat luni ca renunta la un post foarte bine remunerat in cadrul Comisiei Europene, in urma unei polemici care ameninta campania electorala a presedintei executivului european, Ursula von der Leyen, cu cateva saptamani inaintea alegerilor pentru Parlamentul European.