- Presedintele Poloniei Andrzej Duda a declarat ca si-ar putea utiliza dreptul de veto pentru a se opune modificarilor propuse de Partidul Lege si Justitie (PiS) si care ar fi in favoarea partidelor politice mari in alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, relateaza Reuters citata de Agerpres.…

- Patru mici partide din Polonia i-au cerut vineri presedintelui Andrzej Duda sa se opuna prin veto unei reforme a modului de scrutin care le interzice practic accesul in Parlamentul European, relateaza agentiile de presa AFP si PAP. Cele patru partide sunt formatiunile parlamentare Kukiz '15…

- Biroul Politic National al PNL discuta la acesta ora criteriile pentru selectia candidatilor la alegerile europarlamentare din 2019. Candidaturile se depun pana pe data de 1 septembrie 2018, iar activitatea din cadrul Parlamentului, experinta politica, personala si internationala se numarar printre…

- Scrutinul electoral local in municipiile Chisinau si Balti s-a transformat, pe neobservate, in campanie electorala pentru alegerile parlamentare. Politologul Boris Sapovalov considera ca partidele PAS si PPDA au preluat valul protestelor si organizeaza actiuni pentru a-i aminti electoratului despre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie. "Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv",…

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Turcia pentru alegeri prezidentiale si legislative anticipate considerate cruciale pentru viitorul tarii si in care presedintele Recep Tayyip Erdogan vizeaza un nou mandat, dar se confrunta cu o opozitie revigorata de un candidat social-democrat, Muharrem…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Alegerile parlamentare ordinare din acest an în Republica Moldova ar putea fi organizate în zi de lucru. Declarația aparține președintelui Filialei din Chișinau a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltarii Democrației, Parlamentarismului…