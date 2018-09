Europarlamentare 2019: PSD-ALDE, liste comune? Codrin Ștefănescu, informație bombă Prezent la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Codrin Ștefanescu, unul din liderii PSD, a oferit o ”exclusivitate”. Codrin Ștefanescu a anunțat ca PSD analizeaza serios posibilitatea ca la alegerile europarlamentare din 2019 sa aiba o lista comuna cu cei de la ALDE. „Facem analiza aceasta”, a declarat Codin Ștefanescu care a precizat ca atat PSD cat și ALDE știu ce scoruri vor obține, iar impreuna au posibilitatea sa ridice procentul cu aproximativ 4%. Intrebat daca e o informație pe care o confirma, liderul PSD s-a rezumat sa precizeze ca „am spus doar ca e posibil”. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

