Europarlamentara Adina Valean a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca i se pare "inacceptabil" ca in Romania sa fie impuscati ursi in lipsa unei alte solutii.



"Ursul este o specie protejata, insa felul in care ne purtam cu animalele, cu atat mai mult speciile protejate, reprezinta o masura a gradului nostru de civilizatie. Pentru mine este inacceptabil sa incepem sa impuscam ursi pentru ca nu stim ce sa facem altceva cu ei", a declarat Adina Valean, criticand astfel intentia anuntata de ministrul mediului, Gratiela Gavrilescu, privind posibilitatea…