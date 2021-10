Europarlamentar USR ironizează PNL: 'Așteptăm seriozitate și responsabilitate' Europarlamentarul USR Alin Mituța comenteaza acid modalitatea in care PNL duce negocierile pentru formarea unui nou Guvern. „PNL: Vrem sa aratam USR PLUS cat de neimportanți sunt dar vrem voturile lor. De fapt, vrem sa facem un guvern minoritar cu voturile PSD. Dar vrem refacerea coaliției cu USR PLUS, dar fara USR PLUS. De fapt, vrem refacerea coaliției, dar nu acum ci peste 2-3 saptamani. Pana atunci dați-ne voturile și vedem mai incolo ce mai vrem. Așteptam seriozitate și responsabilitate”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook. Citește și: OFICIAL - Dacian Cioloș… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

