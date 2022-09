Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose a fost intrebat daca este de acord ca romanii sa faca economie la energie electrica. “Partea de economie energetica, de eficienta energetica, este binevenita din toate punctele de vedere. Au fost blocurile facute pe vremea aia inainte de 90, ati vazut ce inseamna anvelopare, la asta se…

- Pentru a face economii la consumul de energie, municipalitatea intenționeaza sa intrerupa iluminatul arhitectural al mai multor cladiri publice din Iași. Deconectarea se va face automat la ora 24.00. „Dupa ora 24.00 se simte o rarefiere a prezenței populației in spațiul public. In momentul de fața avem…

- Marcel Ciolacu spune ca nu le poate cere romanilor sa faca vreo economie, sa stinga becuri, așa cum recomanda Uniunea Europeana. „Oamenii nu ne-au trimis in aceste functii de demnitari ai statului roman ca sa aducem iarasi rationalizarea”, a spus președintele PSD la Romania TV, luni seara. „Am trait…

- Italianul Giorgio Parisi, laureat al premiului Nobel pentru fizica in 2021, a sugerat ca pregatirea pastelor fara flacara poate permite o scadere a consumului de energie, masura ce s-ar putea dovedi utila pentru a face economie in actuala situatie de criza energetica, transmite EFE, relateaza Agerpres.…

- Viața economica a județului Ialomița depinde exclusiv de Agricultura. Acest domeniu de activitate este, totodata, și principalul generator al firmelor active din județ. Statisticile oficiale recunosc faptul ca 70% dintre societațile comerciale care genereaza venituri catre buget iși desfașoara activitatea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, spune ca evaluarea activitații miniștrilor o face premierul, in replica la declarațiile vicepreședintelui PSD Mihai Tudose, care a insistat pentru remanierea lui Virgil Popescu de la Energie: „Ne-am obișnuit deja cu solicitarea dlui Tudose. Nu e prima oara”.…

- Buzaul a devenit o zona preferata pentru proiectele eoliene, dovada fiind și investițiile pentru care au fost primite avizele tehnice de racordare. Un nou val de investiții in proiectele eoliene plaseaza județul Buzau pe locul doi la nivel național, dupa Galați. In ultimul an investițiile in proiectele…

- De cand prețurile la energia electrica au crescut, romanii au inceput sa se intrebe tot mai frecvent ce aparate consuma cel mai mult curent. Descopera cum faci economie la factura de energie electrica.