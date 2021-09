Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca aprobarea PNRR de catre Comisia Europeana pare „o acceptare din mila”: A fost doar un exercițiu politic de imagine facut de un președinte de dreapta al Comisiei...

- Victor Negrescu, eurodeputat PSD, sustine ca aprobarea PNRR are loc doar pentru faptul ca guvernarea Citu este una care are partide din familia popularilor europeni, adica exact grupul din care face parte si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania are PNRR-ul aprobat de catre Comisia Europeana! La București, in fața președintelui Ursula von der Leyen, șefa CE, și a premierului Florin Cițu, președintele a spus ca aprobarea PNRR este doar o victorie de etapa. Adevarata munca va incepe prin implementarea reformelor…

- Președintele ales al PNL, Florin Cițu a declarat referitor la intalnirea cu șefa Comisiei Europene care vine luni in Romania pentru PNRR, ca a ales ca fostul ministru USR PLUS, Cristian Ghinea, merita sa fie la aceasta intalnire. „Merita sa fie acolo. Am lucrat personal cu el, chiar și dupa…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Bucuresti, unde va avea, luni, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, contextul finalizarii evaluarii Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, au anuntat reprezentanti ai

- O sa circulam cu 9,7 miliarde de motive mai repede și mai bine in Romania. PNRR, se pare, ca a fost aprobat O sa circulam cu 9,7 miliarde de motive mai repede și mai bine in Romania. PNRR, se pare, ca a fost aprobat Premierul Florin Citu spune ca Planul național de redresare și reziliența al Romaniei…

- Raed Arafat a explicat ca locuitorii din zonele afectate de inundații au fost alertați prin sistemul Ro-Alert cu puțin inainte de producerea fenomelor meteo extrem sau chiar in timpul lor pentru ca sunt genul de evenimente meteorologice pe care ANM le notifica foarte tarziu, potrivit unei declarații…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene sprijin pentru oamenii afectați de inundațiile din Munții Apuseni, in contextul calamitaților produse in aceasta zona in ultimele zile. Pe de alta parte, europarlamentarul roman s-a implicat din punct de vedere social și umanitar, alaturi…