Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a reacționat, dupa ce Bogdan Aurescu a declarat la Bruxelles ca limba moldoveneasca nu exista fiind creata artificial de URSS si apoi de Rusia. „Nici Bogdan Aurescu nu a existat niciodata, dar a fost creat.Este posibil acum sa-l numim…

- Votul privind intrarea Romaniei in Schengen nu se afla pe agenda Consiliului JAI ce are loc pe data de 9-10 martie, astfel ca Romania a ratat inca o șansa de a-i fi reparata nedreptatea ce i s-a facut in 8 decembrie 2022, cand Austria a votat impotriva, scrie Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook.…

- 13 martie| Dezbatere SMART Romania, Educatie in Business, ediția a V-a, la Palatul Cultural din Blaj: Workshop-uri, invitați de rang inalt și subiecte de interes public 13 martie| Dezbatere SMART Romania, Educatie in Business, ediția a V-a, la Palatul Cultural din Blaj: Workshop-uri, invitați de rang…

- Muzeul Judetean de Istorie Brasov este liderul de proiect al expoziției "Can for Balkans" care prezinta 64 de benzi desenate originale despre istoria balcanilor, realizate de diverși de artiști din 8 țari din zona. Pana acum, vernisajul a traversat itinerariul international Brasov – Tirana – Bruxelles…

- Sute de copii au venit joi dupa-amiaza sa se fotografieze cu Dorian Popa, un influencer roman sosit sa promoveze deschiderea unui nou fast food la Shopping City din Targu Mureș. Dorian Popa, 34 de ani, este un vlogger, compozitor, dansator, cantareț și actor roman. A devenit cunoscut in 2011, odata…

- Astazi are loc selecția naționala la Eurovision 2023, care va fi transmisa in direct de Televiziunea Romana de la ora 20:30. 12 finaliști vor lupta pentru a reprezenta Romania la Liverpool, iar caștigatorul va fi ales exclusiv prin votul publicului. TVR acorda 5.000 de euro unui telespectator care voteaza…

- Asociația "Pur și Simplu Verde" și Consiliul Județean Mureș au organizat joi, 12 ianaurie, o dezbatere online despre rolul hidrogenului in tranziția energetica, un eveniment satelit al Pactului Climatic European. Potrivit informațiilor transmise de Biroul de presa al Consiliului Județean Mureș, scopul…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes, pe o motocicleta KTM, s-a clasat, joi, pe locul 35 in cea de-a 11-a etapa a Raliului Dakar, desfașurata in Arabia Saudita, pe o distanța de 274 km. Gyenes a sosit la 30 minute și 50 secunde in urma invingatorului, Argentinianul Luciano Benavides . In clasamentul general,…