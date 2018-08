Europarlamentar PSD sugerează amenzi mai mari pentru protestatari și chiar închisoare „Cum aratam, in Franța amenda este de 15.000 euro iar termenul de inchisoare, de 12 luni pentru ultragierea unui agent. Poate introduce cineva repede, la inceputul sesiunii parlamentare din toamna asta, un asemenea text (sumele pot fi calculate, desigur, in lei), ca sa existe mai multa claritate la “protestele viitoare”, ca așa sugereaza chiar unii dintre adepții protestelor!?”, a scris acesta pe rețeaua de socilaizare. Intrebat de un internaut ce s-ar intampla daca s-ar aplica asemenea amenzi și o persoana amendata nu ar avea bani, Pașcu a raspuns: „Sta acasa, daca nu se poate abține de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru activisti ai grupului punk Pussy Riot care au patruns pe teren in timpul finalei Cupei Mondiale la fotbal desfasurata la Moscova au fost retinuti din nou luni, imediat dupa eliberarea din inchisoare, au spus membrii formatiei, potrivit DPA. Grupul a scris pe pagina sa de Facebook ca cei…

- Patru membri ai grupului feminist Pussy Riot au patruns pe gazon in timpul finalei CM 2018 dintre Franta si Croatia, imbracati in uniforme de politie, ei dorind sa atraga atentia asupra abuzurilor, potrivit Mediafax. Au fost scosi pe brate de pe teren, apoi au fost judecati. Verdictul unui tribunal…

- Actele de huliganism savarșite pe teritoriul sau in incinta instituțiilor medicale publice sau private vor fi sancționate cu o amenda de pana la 67,5 mii de lei sau cu inchisoare de pana la 5 ani. Guvernul a aprobat o serie de modificari la Codul penal.

- Eurosport va oferi 38 de ore de programe destinate cursei din Franța, atat in timpul ei, cat și inaintea startului de pe legendarul circuit. Printre numele celebre care se vor afla pe grila de start a ediției de anul acesta se numara Fernando Alonso, Jenson Button și Juan Pablo Montoya. ...

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat miercuri, cu o larga majoritate, proiectul de reformare a companiei feroviare nationale SNCF, sustinand eforturile presedintelui Emmanuel Macron de a trece peste opozitia sindicatelor si a reforma economia tarii, transmite Reuters.Citește și: Liviu Dragnea,…

- "Guvernul se bazeaza pe supravegherea acestor persoane'', a dat asigurari dna Belloubet, adaugand: ''Aceasta incepe in timpul detentiei, unde oamenii sunt evaluati, apoi sunt plasati in locuri de detentie care corespund nivelului lor de periculozitate, si cand ies din inchisoare. Sunt doua cuvinte-cheie:…

- Doua victorii in 5 ore pentru Mihaela Buzarnescu, in turneul WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Locul 32 WTA s-a calificat in sferturi la simplu, iar la dublu a ajuns in semifinale, alaturi de Raluca Olaru.

- Justitia ucraineana l-a condamnat luni, la sase ani de inchisoare, pe francezul Gregoire Moutaux, arestat in posesia unui adevarat aresenal de razboi si acuzat ca pregatea atentate in timpul Campionatului European de Fotbal Euro-2016 in Franta, relateaza AFP.