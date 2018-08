Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, vineri pentru MEDIAFAX, ca premierul Viorica Dancila se foloseste de functia de prim-ministru pentru a dezinforma Comisia Europeana, insa oficialii europeni stiu cine este aceasta si cine este presedintele Klaus Iohannis.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, in care transmite ca protestul din 10 august a fost o incercare de inlaturare a guvernului, potrivit jurnalistului Ovidiu Vanghele de la Centrul…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca scrisoarea trimisa de premierul Viorica Dancila catre institutiile europene are rolul de a dezinforma si a decredibiliza statul roman, iar prim-ministrul este complice la „ modul diabolic in are a fost reprimat” protestul Diasporei.

- Viorica Dancila a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizand ca s-a incercat prin violenta inlaturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a facut apel la continuarea protestelor.

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila, in care acuza „incercari de inlaturare pe cale violenta" a guvernului, a ajuns la Comisia Europeana, a conformat pentru HotNews, un purtator de cuvant al eexcutivului europea...

- Liberalul a afirmat, cu ironie, ca tot presedintele ar fi vinovat si pentru pesta porcina, in contextul in care s-a prezentat singur la Ziua Marinei, fara premierul Viorica Dancila sau alți lideri politici. "Are o responasbilitate si in legatura cu raspandirea pestei porcine africane. Comisia…

- "Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele Klaus Iohannis", a sustinut, la Romania TV, Stanescu, care exercita in perioada 6 - 13 august atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului, in conditiile in care Viorica Dancila se…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, despre scrisoarea trimisa de senatorii americani, John McCain si Christopher Murphy, catre premierul Viorica Dancila, ca face „referire si la anumite abuzuri care ar fi existat”, dar si la „succesele in lupta impotriva coruptiei”.