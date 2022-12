Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, intr-o postare pe Facebook inaintea Consiliului JAI care urmeaza sa decida cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen, ca Austria, singura tara care se opune admiterii Romaniei, are 100.000 de solicitari de azil, nu Romania si ca in Austria au…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Austria trebuie sa iși securizeze mai bine frontiera, Romania avand frontiera bine securizata. Acesta a transmis un mesaj astazi, inainte sa inceapa Consiliul JAI la Bruxelles.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, intr-o postare pe Facebook inaintea Consiliului JAI care urmeaza sa decida cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen, ca Austria, singura tara care se opune admiterii Romaniei, are 100.000 de solicitari de azil, nu Romania si ca in Austria…

- Romania așteapta decizia ce se va lua la Bruxelles, pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Miniștrii de Interne din Uniunea Europeana se intalnesc, joi, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne (JAI). Pe ordinea de zi a reuniunii figureaza subiectul Spatiului Schengen. Sunt ore decisive, așadar,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat opt cetateni sirieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi intr un locas special amenajat al unui microbuz, printre marfa transportata.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in dimineata zilei…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un cetațean armean care a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, prezentand la controlul de frontiera un pașaport fals. Astfel, in data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 01.30,…

- Viorica Dancila , devenita foarte vocala in ultima vreme, a facut iar dezvaluiri. Dezvaluirile Vioricai Dancila ating probleme la ordinea zilei… Fostul premier a vorbit la un post de televiziune despre guvernul Ciuca, dar și despre Schengen și chiar razboi! „Acest Guvern a imprumutat in numele poporului…

- Eurodeputatul PNL, Gheorghe Falca, a precizat ca Olanda este singura țara care se opune aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Gheorghe Falca declara in contextul posibilei aderari a Romaniei la Schengen ca „din primavara, lobby-ul romanesc a reușit sa caștige doua redute importante, Franța și…