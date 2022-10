Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloș, a declarat miercuri in Parlamentul European ca amanarea intrarii Romaniei in Spațiul Schengen este un ajutor al partidelor extremiste și antieuropene din Romania. El a avut aceasta reacție dupa discursul unui europarlamentar german care a spus ca Romania și Bulgaria nu ar trebui sa fie nici in Uniunea Europeana, nici in spațiul Schengen. „Cum s-a putut așa ceva, o țara cu așa infrastructura, corupție, criminalitate sa fi fost primita in UE? Nu avem nevoie de Romania și Bulgaria nici in Uniunea Europeana, nici in Schengen”, a spus eurodeputatul de extrema…