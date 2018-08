Stiri pe aceeasi tema

- In istoria Parlamentului European nu exista situatii prin care o alianta sa fi exclus formal o anumita formatiune si, de asemenea, nu exista situatii in care o tara "sa fie sarita" de la asigurarea mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, sambata, europarlamentarul PSD Gabriela…

- Catalin Ivan va cere in toamna excluderea PSD din grupul socialistilor europeni. Europarlamentarul fost PSD spune ca va depune la inceputul sesiunii Parlamentului European un dosar complet cu motivele pentru care cere aceasta...

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana a votat in plen impotriva modificarilor la Codul Silvic, proiect legislativ pe care chiar ea l-a inițiat in calitate de deputat. Doina Pana a recunoscut chiar ea in fața plenului Camerei Deputaților ca este o situație unica in istoria parlamentului…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a postat pe Facebook un mesaj primit astazi de catre membrii de partid dintr-o organizatie din Capitala, prin care erau chemati in Parcul Izvor, pentru sustinerea Guvernului Dancila."Iar se mobilizeaza spontan bucurestenii ca sa-l sustina pe Dragnea. Acesta…

- CHIȘINAU, 16 iun — Sputnik. Membrii Parlamentului britanic și lorzii Membrii Parlamentului Britanic și Lorzii se straduiesc sa ignore voința poporului și încearca sa forțeze țara sa ramâna în cadrul Uniunii Europene, a declarat, într-un interviu pentru Sputnik, Bill…

- „Mitingul PSD, probabil ultimul care se va mai organiza in Romania in felul acesta, ar trebui sa aiba fie urmat de o avalansa de dosare penale. Am putea spune fara sa gresim ca mitingul de sambata este un miting penal pentru sustinerea celui mai corupt politician din istoria Romaniei. Va asigur, ca…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a criticat aspru decizia PSD de a organiza un miting. Iata ce a scris el pe Facebook: "Mitingul PSD, probabil ultimul care se va mai organiza in Romania in felul acesta, ar trebui sa aiba fie urmat de o avalansa de dosare penale. Am putea spune fara sa gresim ca…