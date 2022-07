Stiri pe aceeasi tema

- Cerealele din Ucraina tranziteaza Romania fara sa fie controlate, țara noastra conformandu-se astfel deciziilor luate de Bruxelles. Uniunea Europeana a liberalizat transportul rutier pentru Ucraina și Republica Moldova, a anunțat vineri comisarul european pentru Transport, Adina Valean. Masura ar urma…

- Uniunea Europeana a liberalizat transportul rutier pentru Ucraina și Republica Moldova, a anunțat vineri comisarul european pentru Transport, Adina Valean. Masura ar urma sa asigure buna funcționare a lanțurilor de aprovizionare, dar și securitatea alimentara, greu incercate de conflictul din țara vecina.

- Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei Europene de a statua perspectiva europeana pentru Ucraina, Republica Moldova si Georgia, a anuntat joi seara, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. El a calificat aceasta zi ca fiind una istorica. „O zi istorica, in care Consiliul a aprobat propunerea…

- Decizia este luata la Reuniunea șefilor de stat și de guvern din cele 27 de țari membre ale blocului comunitar, care are loc la Bruxelles. Demersul celor doua țari are susținerea Comisiei și a Parlamentului European. Romania este reprezentata la summit de președintele Klaus Iohannis, care s-a declarat…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca a acordat un credit de 300 milioane de euro Republicii Moldova pentru a ajuta aceasta tara sa isi consolideze securitatea energetica prin achizitionarea unor rezerve strategice de gaze care se vor adauga gazelor furnizate in…

- Valentina Ursu, Europa Libera, suntem in ospeție la Falești și intrebam cetațenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum il vedeți? – „Unire cu Romania, acesta-i viitorul.” Europa Libera: Dar in cat timp se infaptuiește unirea? – „Cand o sa le vina mintea la toți deputații la cap… (Rade.)” Europa Libera:…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, respectiv impactul crizei din Ucraina. Cei doi oficiali au trecut succint…

- Cei doi oficiali au trecut succint in revista masurile europene in sectorul transporturilor pe fondul actualei crize, iar premierul Romaniei a evidentiat sprijinul solidar si consistent al autoritatilor si al societatii civile in asigurarea cu operativitate a serviciilor gratuite de transport in ajutorul…