- Potrivit specialistilor in sanatate, mastile devin „vulnerabile" in anotimpul ploios. "Ar fi utile unele sfaturi clare. Maștile trebuie inlocuite in mod regulat și mai ales pe timp de ploaie", spune Tim Spector, profesor de epidemiologie genetica la Kings College London, pentru The Times. …

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…

- In timp ce mai multe țari raporteaza numere de cazuri care imita inceputul pandemiei, al doilea val al coronavirusului nu pare la fel de letal. Franța are cel mai mare numar de cazuri Covid de la incheierea blocarii. Similar, Spania și Italia, iar Germania a raportat cel mai mare numar de cazuri noi…

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa. Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai mare…

- CHIȘINAU, 22 iul – Sputnik. Mancarea are un rol important in apararea organismului nostru impotriva Covid-19, subliniaza Jean Bousquet, alergolog și profesor onorific la Universitatea din Montpellier. © REUTERS / JUAN CARLOS ULATESpecialist: De ce COVID-19 nu vrea sa bata in retragere in Moldova…

- Criza COVID-19 starnește o criza de profitabilitate majora pentru IMM-urile din construcții Cum va ieși domeniul construcțiilor din criza? Marimea companiilor conteaza! Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și…