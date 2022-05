Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a finalizat un plan pentru a facilita exporturile, pe caile terestre, pentru stocurile de produse alimentare ale Ucrainei. Navele rusești au blocat accesul la porturile ucrainene la Marea Neagra.

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Executivul comunitar a…

- O aparare puternica pe Flancul Estic este singura garanție pentru Romania și pentru intreaga Europa, a declarat președintele Klaus Iohannis, dupa reuniunile de la Bruxelles. „Este important pentru noi, in Romania, fiindca Flancul Estic este relativ mai puțin populat in partea Marii Negre și asta ne-a…

- UE renunța la tabuuri și permite redeschiderea minelor de carbune pentru a scadea dependența de gazele ruse / Timmermans, șeful Green Deal: ”Istoria a luat o alta turnura”. Uniunea Europeana se adapteaza la criza energetica amplificata de invadarea Ucrainei de catre Rusia și permite revenirea la prodcerea…

- Escaladarea conflictului din Ucraina ii determina pe oficialii din tot mai multe țari europene sa ia in calcul masuri restrictive in ceea ce privește exporturile de alimente pentru a nu pune in pericol securitatea alimentara a popoarelor pe care le reprezinta. Dupa ce Republica Moldova a decis sa interzica…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Vladimir Cijov, ambasadorul Rusiei pe langa Uniunea Europeana a respins avertismentele lansate de Statele Unite cu privire la un posibil atac rusesc asupra Ucrainei. “In ceea ce privește Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio escaladare nici saptamana…