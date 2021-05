Europa, vânt de libertate Pe masura ce lansarea vaccinurilor Covid-19 caștiga avant, multe țari intenționeaza sa revina treptat la normal, deschizand granițele și lasand oamenii sa se intoarca in restaurante, magazine și locuri de sport dupa mai mult de un an de blocare. Iata cateva dintre planurile lor: Marea Britanie Retailerii neesențiali din Anglia s-au redeschis impreuna cu pub-uri […] The post Europa, vant de libertate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

