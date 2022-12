Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are suficient gaz pentru aceasta iarna, dar exista riscul sa se confrunte cu o penurie anul viitor daca Rusia va reduce in continuare livrarile, a avertizat luni, 12 decembrie, Agenția Internaționala pentru Energie (AIE), care a recomandat guvernelor sa ia masuri mai rapid pentru a…

- Liderii PSD și PNL s-au reunit marți seara, 25 octombrie, intr-o ședința de coaliție la Vila Lac, in care au discutat despre PNRR, dar nu s-a abordat deloc subiectul inlocuitorului la Ministerul Apararii, dupa ce ministrul Vasile Dincu a demisionat, au declarat surse din coaliție pentru Libertatea.Suma…

- Un plic care conținea un praf suspect a fost descoperit, vineri, in birourile Comisiei Europene din Bruxelles, la etajul unde lucreaza președintele Ursula von der Leyen, au anunțat serviciile de urgența, transmite AFP. Cladirea Berlaymont din Bruxelles care gazduiește Comisia Europeana a fost evacuata…

- Comisia Europeana a prezentat luni noul "Instrument pentru situatii de urgenta al pietei unice" (SMEI), cu ajutorul caruia Bruxelles intentioneaza sa proteja lanturile de aprovizionare in perioadele de criza. Acest instrument, daca va fi adoptat de Consiliu in forma propusa, va da Comisiei puteri sa…

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), instrumentul-cheie…

- Comisia Europeana anunta ca va strange peste 140 de miliarde de euro din impozite exceptionale pe profiturile companiilor energetice pentru a atenua lovitura data de preturile record ale energiei din aceasta iarna, scrie FT. In contextul in care preturile la energie au crescut vertiginos in urma…

- Ursula von der Leyen a anunțat, miercuri, in discursul privind Starea UE, ca Comisia Europeana propune plafonarea veniturilor tuturor companiilor din energie, atat a celor care produc electricitate, cat și a celor petroliere și a furnizorilor de gaze. „Propunem o plafonare pentru companiile care produc…