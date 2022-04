Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a ONU supune joi dupa-amiaza la vot, la cererea țarilor occidentale, suspendarea Rusiei din Consiliul ONU pentru drepturile omului, din cauza invadarii și a crimelor comise de trupele ruse in Ucraina, a anunțat președinția acestui principal organism al Națiunilor unite. Pentru ca Rusia…

- Comisarul european pentru economie și fiscalitate Paolo Gentiloni afirma ca razboiul dintre Rusia și Ucraina va declanșa o incetinire a creșterii economice in acest an, avertizand ca actuala prognoza de creștere economica a blocului, de 4%, nu mai este viabila, scrie CNBC. Paolo Gentiloni a declarat…

- China sprijina și incurajeaza eforturile diplomatice care ajuta la soluționarea pașnica a crizei din Ucraina, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. A cincea runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina a avut loc, marți, la Istanbul. Reprezentantul Rusiei a apreciat-o…

- In timp ce conflictul face prapad in teren, Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit joi, 17 martie, sa cada de acord asupra unei declarații comune asupra prioritaților ajutorului umanitar in Ucraina. Dupa ce in ultimele zile a avut loc un schimb de replici intre occidentali și Rusia referitoare la…

- Rusia a recunoscut, luni, independența a doua „republici” din estul Ucrainei, pentru ca imediat Statele Unite ale Americii sa decida impunerea de sancțiuni financiare Rusiei și altor țari occidentale care ii vor urma exemplul. La o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina,…

- Un summit cu participarea principalelor țari producatoare de gaze naturale are loc incepand de duminica 20 februarie, la Doha. Sunt prezenți șefi de stat și de guvern din 11 state, dar nu și din Australia și Statele Unite, care reprezinta peste 70% din rezervele mondiale de gaze. Participa in schimb…

- Ministrii afacerilor externe din tarile G7 vor organiza sambata o reuniune consacrata crizei intre Ucraina si Rusia, au anuntat miercuri surse guvernamentale germane, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.