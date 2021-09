Europa trece printr-un boom al centrelor de date alimentat de pandemie Oameni din intreaga lume au contabilizat zeci de miliarde de ore pe Zoom, Netflix si pe tot felul de alte aplicatii online pentru utilizat de acasa in ultimele 18 luni, scrie Deutsche Welle, citat de Mediafax. Dar o dezertare in masa catre lumea online necesita mult spatiu in lumea fizica. Aceasta inseamna centre de date, cladiri si depozite care stocheaza informatii si diverse aplicatii critice folosite de companii de diferite dimensiuni si nu sunt doar de gigantii ai tehnologiei. In intreaga lume, cererea de centre de date este in plina expansiune. Se estimeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

