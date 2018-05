Stiri pe aceeasi tema

- Europa este de acum "insarcinata sa garanteze ordinea multilaterala" mondiale, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, dupa ce Donald Trump a anunțat decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear iranian, scrie AFP.

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker avertizeaza ca Uniunea Europeana nu este doar un club condus de Franta si Germania, referindu-se la ingrijorari cu privire la o dominare a Uniunii de catre cuplul franco-german, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Primarul aflat…

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP. "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar…

- Presedintele american, Donald Trump, si premierul britanic, Theresa May, au discutat telefonic, joi, si au convenit asupra necesitatii unui raspuns international pentru descurajarea folosirii armelor chimice de catre regimul sirian condus de Bashar al-Assad. Potrivit unui comunicat al Cabinetului…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…