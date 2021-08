Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza Agerpres . Doua aeronave de tipul Canadair, de provenienta franceza, sunt trimise in zonele afectate…

- Proiectul experimental in vederea crearii unei monede euro digitale de tip stablecoin utilizeaza tehnologia Tezos. O nota publicata de Banque de France a confirmat ca utilizeaza tehnologia intr-un fork privat al blockchain-ului Tezos, plus un fork personalizat al blockchain-ului NEM. Proiectul…

- Uniunea Europeana se vrea un spațiu al egalitații și cauta sa combata orice forma de discriminare rasiala și xenofobie. Aceasta ambiție pornește dintr-o exigența umanista și iluminista. Ca expresie practica a drepturilor omului, ea nu contrazice nicidecum invațatura creștina, care predica de doua milenii…

- Romania a cunoscut, inainte de pandemie, una dintre cele mai rapide cresteri economice din Uniunea Europeana, dar are nevoie de institutii mai puternice si de disciplina fiscala pentru a o mentine si este important sa isi imbunatateasca urgent rezilienta in fata dezastrelor naturale si a schimbarilor…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru…

- Fabrica italiana, situata in Anagni și operata de corporația cu baza in SUA Catalent, va ajuta la umplerea flacoanelor și la ambalarea vaccinului dezvoltat de J&J, a precizat EMA.Decizia a fost luata dupa ce milioane de doze au fost interzise pentru utilizare in Europa din cauza problemelor de siguranța,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situatia din luna…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana ''a demonstrat'' ca este posibil sa-si vaccineze cetatenii si sa permita totodata ca o parte din productia de vaccinuri fabricate in Europa sa fie exportata in afara teritoriului comunitar, transmite…