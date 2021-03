Stiri pe aceeasi tema

- „In cursul acestei seri, a avut loc o ședința extraordinara la care au participat reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Ministerului Sanatații, Institutului Național de Sanatate Publica și ai Agenției Naționale a Medicamentului…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seara, ca autoritatile din Romania vor lua decizii, daca este cazul, in privinta vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, in functie de hotararile pe care le va lua la randul sau Agentia Europeana a Medicamentului. Barna a explicat ca in Romania nu au existat…

- In mai puțin de 24 de ore, peste 5.740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania AstraZeneca, conform Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare (CNCAV). „In mai puțin de 24 de ore, peste 5740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul…

- Lotul de vaccinuri AstraZeneca/Oxford, ABV2856, retras de Italia, este oprit de la vaccinare si inlocuit cu doze din alt lot de la AstraZeneca si in Romania, pana cand Agentia Europeana a Medicamentului va finaliza ancheta cu aceste doze, au anuntat autoritațile. Romania nu a primit, insa, doze din…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a declarat ca se carantineaza doar dozele din lotul suspect: „Vaccinarile cu AstraZeneca vor continua și maine”. Medicul Valeriu Gheorghița a mai spus ca persoanele care s-au vaccinat cu lotul AstraZeneca venit in țara nu au de ce sa intre in panica.„Cei programați…

- • Pentru administrarea acestui vaccin, in Prahova vor fi deschise șase cabinete N. Dumitrescu Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din data de 15 februarie va incepe imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Așa cum s-a anunțat ieri, la nivel…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca va fi nevoie de cateva luni ca numarul de doze de vaccin care ajung in Romania sa fie cel de care avem nevoie pentru imunizarea populatiei. ”Vorbim despre un numar limitat de vaccinuri pe care le avem disponibile, de doze de vaccin pe care le avem…