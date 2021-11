Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Noaptea de sambata a fost sub zodia protestelor…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie...

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in noaptea de sambata spre duminica, in marile orașe din Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada și Australia. Acești au protestat impotriva vaccinarii obligatorii și a certificatului verde.

- Teatrul Luceafarul, dintr-un festival in altul Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI, organizata de Teatrul Luceafarul din Iași, s-a incheiat pe 10 octombrie, dupa un maraton de 10 zile extrem de pline cu evenimente susținute in 20 de locuri din oraș de artiști din Austria, Cehia, Canada, Germania, Elveția,…

- Peste fix o luna de zile, va debuta cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (FITPTI), o impresionanta desfașurare de forțe artistice live și online. Focusul ediției este „arta și tehnologie”, generic sub care, pe scenele Teatrului Luceafarul (organizatorul…

- România a împrumutat, prin Ministerul Finanțelor, în iulie, 3,5 miliarde euro, de pe piețele externe. Daca ne uitam la emisiunea pe 20 de ani, comparativ cu cea din aprilie, statul s-a împrumutat mai scump. Daca atunci a fost o dobânda de 2,75%, în iulie s-a ridicat…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, inclusiv Romania, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramâna deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…