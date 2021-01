Comisia Europeana a solicitat statului francez sa efectueze noi reintroduceri de ursi in Pirinei dupa ce trei exemplare au fost ucise de om in 2020, transmite vineri AFP. "Comisia a indicat deja autoritatilor franceze ca inlocuirea celor trei ursi ucisi este cel putin necesara, avand in vedere starea nefavorabila de conservare a ursului in Franta", a scris Nicola Notaro, responsabil al Directiei Generale de Mediu a Comisiei Europene. Este pentru prima data dupa moartea celor trei ursi cand Comisia Europeana a fost atat de directa in recomandarile sale. Statele Uniunii Europene trebuie sa respecte…