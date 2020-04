Stiri pe aceeasi tema

- In doar 19 zile, de la cateva sute de cazuri de infectare cu coronavirus s-a ajuns la peste 4.365 de decese, in Spania. Numai in ultimele 24 de ore, in Spania au fost inregistrate 8271 noi cazuri și peste 700 de noi decese, Spania depașind astfel Italia la numarul zilnic al deceselor. Statul european…

- Cancelarul german Angela Merkel a mers vineri seara la un magazin in centrul Berlinului si a cumparat hartie igienica, precum si trei sticle de vin, a informat presa germana sambata, potrivit dpa. Magazinele din capitala germana au ramas ocazional fara anumite marfuri, intre care hartie…

- Gica Craioveanu se afla la Madrid, acolo unde situatia este mult mai grava decat in Romania. "Am vrut sa ies la alergat, m-a oprit Politia si m-a trimis acasa! Eu sunt o caprita de munte, imi place sa alerg, sa ies. Ma duc doar sa iau paine si urc imediat. Nu-mi place! Ce sa fac, sa mint?…

- Parlamentul Spaniei a respins marti o cerere a mai multor partide de a se deschide o ancheta impotriva fostului rege Juan Carlos, transmite Reuters. Este a doua oara in ultimii doi ani cand legislativul de la Madrid refuza sa accepte investigarea fostului suveran. Partidul Unidas Podemos - care face…

- Germania se afla la inceputul unei epidemii de coronavirus dupa aparitia unor cazuri noi care nu mai pot duce la sursa originala a virusului in China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, relateaza Reuters.El a cerut ministerelor sanatatii din landuri precum si spitalelor…

- Armand Duplantis (20 ani) si-a confirmat forma excelenta si a reusit saritura de la prima incercare.Armand Duplantis a stabilit in urma cu o saptamana recordul mondial la saritura cu prajina, cu un rezultat de 6,17 m, in sala la Torun (Polonia). Duplantis imbunatatise cu un centimetru recordul…

- Friedrich Merz, fost lider al grupului Uniunii Crestin-Democrate din Bundestag, intentioneaza sa candideze pentru postul de lider al formatiunii de centru-dreapta si, implicit, pentru cel de cancelar al Germaniei, afirma surse citate de agentia de presa DPA, conform Mediafax. Potrivit unor membri…