Europa se trezește. Scandal uriaș în Franța din cauza efectelor adverse ale vaccinului anti-Covid Din ce in ce mai mulți europeni iși dau seama ca au fost inșelați cand li s-a propavaduit vaccinul anti-Covid, sigur și eficient și, mai ales, fara efecte secundare. Ministrul Sanatații din Franța este vizat acum de mai multe plangeri penale, fiind acuzat de tentativa de frauda in acordul la vaccinarea impotriva SARS-Cov-2, scrie publicația […] The post Europa se trezește. Scandal uriaș in Franța din cauza efectelor adverse ale vaccinului anti-Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

