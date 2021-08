Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa-i primeasca pe afganii care fac obiectul unei amenintari imediate odata cu venirea la putere a talibanilor, a declarat miercuri comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Ea a adresat un apel statelor membre sa-si “accelereze” operatiunile de preluare de…

- Europa se confrunta cu frica de raspandire rapida a noii variante, tulpina Delta. Unele țari au inasprit controalele la frontiera. Malta a interzis intrarea calatorilor nevaccinați. Germania impune reguli de carantina mai stricte pentru persoanele care sosesc din Spania și Olanda. Autoritațile din Grecia,…

- Senzația de singuratate a crescut brusc in primele luni de la izbucnirea epidemiei de COVID-19, in randul cetațenilor europeni. In timp ce in 2016 aproximativ 12% dintre cetatenii UE au indicat ca se simt singuri mai mult de jumatate din timp, aceasta pondere a crescut la 25% in primele luni de la aparitia…

- Adevarata masura a puterii de cumparare a europenilor se observa analizand salariul mediu net pe fiecare țara in parte, din spațiul comunitar. Practic, salariul mediu net din fiecare țara membra UE arata cu ce salarii traiesc europenii.Datele statistice europene arata ca, cel mai mare salariu mediu…

- Ministrii economiei si finantelor din Uniunea Europeana au adoptat ieri prima serie de decizii de punere in aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor nationale de redresare si rezilienta, indica un comunicat difuzat pe site-ul consilium.europa.eu, preluat de Agerpres. Austria, Belgia, Danemarca,…

- In Rev. Istorica, Vol. XII, no. 10-12, oct-dec 1926, pag. 314-315, domnul Victor Motogna scrie despre o alianta sudezo-transilvana (Carol al Suediei cu ardeleanul Gh. Rakoczy) in contra Poloniei. Expeditia ardeleanului are loc in 1657, culminand cu intrarea in Cracovia la 22 martie in palatul lui Stefan…

- Grecia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Croația și Polonia s-au conectat la portalul european pentru primele certificate COVID din UE, in timp ce unele țari au decis sa emita certificatul digital numai atunci cand aplicațiile vor fi dezvoltate la nivel național. Acest sistem, la care sunt conectate…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Republica Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la data de 30.06.2021. Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise…